Manuel Baum: FC Augsburg kann "Bremen packen"

Baum weiß aber um die Schwere der Aufgabe. Er hat Respekt vor den Norddeutschen. Mit Martin Harnik, Yuya Osako, Davy Klaassen und Nuri Sahin habe der Kontrahent im Sommer "super Qualität dazubekommen", stellt Baum fest.

Der Trainer hofft daher am Samstag (15.30 Uhr, Heute im Stadion) auf die Rückkehr von Martin Hinteregger. Der Verteidiger hatte am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 nach einem Zusammenstoß mit seinem Landsmann Karim Onisiwo eine starke Prellung am linken Knie erlitten. Der Österreicher konnte aber am Donnerstag (20.09.18) wieder voll mittrainieren, berichtet Baum. "Es schaut ganz gut aus." Allerdings müsse man noch abwarten, wie das Knie des 26-Jährigen auf die Belastung reagiere.

Baum lässt Kritik an Giefer nicht zu

Kritik an Torwart Fabian Giefer, der gegen Mainz zweimal gepatzt hatte, will Baum auch weiter nicht aufkommen lassen. "Ich bin sicher, dass Fabi gegen Bremen ein gutes Spiel macht", meinte Baum. Auch Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw sprach Giefer, der seit dieser Saison Nummer eins bei den Fuggerstädtern ist, weiter Mut zu. "Wir haben alle Vertrauen, das ist klar", sagte Gouweleeuw.