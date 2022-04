Manuel Baum: "Augsburg gehört in die Bundesliga"

Baum erklärte zwar, er selbst habe noch keine Morddrohungen bekommen. Aber er wurde in seiner Augsburger Zeit immer wieder auf dem Parkplatz von unbekannten Leuten mit einem bedrohenden Unterton angegangen: "Schafft ihr jetzt den Klassenerhalt jetzt endlich ". Das habe ihm durchaus Angst gemacht. Und so etwas gehöre bei aller Kritik "überhaupt nicht dazu".

"FC Bayern-Kader in der Breite nicht der beste, aber in der Spitze"

Das aktuelle Bundesligaspiel der Münchner wertete er als "verdient gewonnen". Das Thema Kader sei beim Rekordmeister "immer was Spannendes". Baum erklärte: "Ich finde Bayern hat in der Breite nicht den besten Kader in der Bundesliga, aber dafür in der Spitze". Und das sei "Fluch und Segen gleichzeitig". Von den Großen stelle sich nämlich "keiner gerne hinten dran".

"Weil wenn's am Schluss Geld ist, dann können die einen Kopfstand machen und er (Anm. d. Red.: Robert Lewandowski) wird einfach nicht da bleiben." Manuel Baum

Baum: "Lewandowski hätte Vidović abklatschen sollen"

Als Beispiel erwähnte er die Auswechslung von Robert Lewandowski kurz vor Schluss. Da habe "man richtig gemerkt, wie stinksauer Lewandowski ist, dass er jetzt ausgewechselt wurde". Dabei kam in diesem Moment Gabriel Vidović auf den Platz - zu seinem allerersten Bundesligaeinsatz. Anstatt sich zu ärgern hätte Lewandowski den "abklatschen und anfeuern" sollen, findet Baum.

FC Augsburg "nächstes Jahr auch wieder in der Bundesliga

Von 2016 bis 2019 hatte Baum die erste Mannschaft des FC Augsburg trainiert. "Anspannung pur", so erinnert er sich an seinen Kampf um den Klassenerhalt. Deshalb kann er die aktuelle Situation bei den Schwaben gut nachvollziehen. Aber er "geht schwer davon aus, dass sie in der nächsten Saison auch in der Bundesliga spielen", sagte Baum. Wenn man den Kader betrachte, müsste Augsburg sogar ein viel größeres Potenzial haben, sagte der ehemalige FCA-Trainer.

Aufstiegstipp: Schalke, Bremen - und vielleicht der 1. FC Nürnberg

Bezüglich der 2. Bundesliga sei "der Blick in die Glaskugel" angesichts der Leistungsdichte schwierig, sagte der 42-Jährige. Schalke 04 und Werder Bremen sieht er aber auf jeden Fall "vorne mit dabei". Der 1. FC Nürnberg spiele "auch toll". Vom Grundsatz sei auch klar: "Die wollen auch aufsteigen“, so Baum.