Mané-Transfer: Salihamidzic kann endlich punkten

Mané - eine Verpflichtung mit Strahlkraft

Mit Mané konnte Salihamidžić endlich mal wieder einen internationalen Superstar vom FC Bayern überzeugen und so die Strahlkraft des Rekordmeisters untermauern. Das war ihm in den letzten Jahren nicht gelungen. Der letzte wirklich große Name, der an der Säbener Straße landete, war 2019 Philippe Coutinho. Doch ähnlich wie zuvor WM-Torschützenkönig James Rodriguez konnte Coutinho die hohen Erwartungen nicht erfüllen.