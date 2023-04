Mané, Gnabry, Müller - Wer löst Bayerns Sturm-Problem?

Aus dem Nichts kam die Hiobsbotschaft nicht, doch der FC Bayern hatte bis zum Abflug nach Manchester die Hoffnung auf seinen Top-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting nicht aufgegeben. Am frühen Ostermontag war dann jedoch klar: Der 34-Jährige fällt für den Champions-League-Kracher bei Manchester City aus.

"Uns wird Choupos Körpergröße fehlen", sagte Trainer Thomas Tuchel mit Blick auf das mit Spannung erwartete Viertelfinale gegen das Team von Pep Guardiola am Dienstagabend (21 Uhr | BR24Sport in der Livereportage zum Hören). Am Samstag musste sein Team im Breisgau trotz bester Chancen bis zum Schluss um den Sieg bangen, "weil wir es versäumt haben, mehr Tore zu schießen". Dieser Nebensatz war eindeutig an die drei Bayern-Angreifer gerichtet: Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané.

Das Trio wird vermutlich auch gegen ManCity im Angriff auflaufen. Doch die Frage ist: Wer ersetzt Choupo-Moting im Sturmzentrum gegen die stabile Abwehr von Manchester City?

Mané im Formtief, Gnabry fehlt die Größe

Sadio Mané, der am Ostermontag seinen 31. Geburtstag feierte, kommt seit seinem Comeback im Februar nicht richtig in Tritt. Am Samstag stand der Neuzugang aus Liverpool das erste Mal seit dem Hinspiel im Herbst wieder über 90 Minuten auf dem Rasen und wartet trotz bester Chancen weiter auf seinen ersten Treffer seit Ende Oktober.

Auch Sané und Gnabry scheiterten entweder an Freiburgs Torwart Mark Flekken oder an den eigenen Nerven. Am Ende musste es Bayerns Abwehrmann Matthijs de Ligt mit einem Fernschuss-Hammer richten, der den 1:0-Arbeitssieg sicherte.

Mané ist der fehlende Rhythmus der letzten Wochen weiterhin anzumerken. Wegen einer Entzündung im Wadenbeinköpfchen verpasste der 31-Jährige nicht nur die WM mit Senegal, sondern auch neun Pflichtspiele beim Rekordmeister. Zum Vergleich: In den letzten zweieinhalb Jahren in Liverpool musste Mané nur dreimal verletzungsbedingt aussetzen.

In Freiburg trat die Tuchel-Elf sehr variabel im letzten Drittel auf. Neben Thomas Müller bewegte sich auch Gnabry immer wieder zentral in den Strafraum. "Nichts spricht gegen Serge auf der Neun", sagte Tuchel auf die Frage nach einem Mittelstürmer gegen ManCity. "Er kann gut dribbeln, hat den nötigen Speed. Er hat vielleicht nicht die Größe, das haben aber weder er, noch Thomas Müller, noch Sadio Mané." Leroy Sané, der am liebsten vom rechten Flügel in die Mitte zieht, ist kein Kandidat für Sturmzentrum. Der Nationalspieler kommt im Jahr 2023 nur auf zwei Treffer und zwei Assists für die Bayern.

Bayern trifft auf City-Bollwerk

Müller spielt aus Tuchels Sicht "am besten um eine Spitze herum", doch einen wuchtigen Sidekick wie Robert Lewandowski oder Choupo-Moting wird das Bayern-Urgestein gegen die starke City-Defensive vermissen.

Denn Pep Guardiola hat sein Team zu einem Bollwerk geformt. Zuletzt gewannen die Citizens acht Spiele in Serie - mit einem Torverhältnis von 31:4. Die letzten beiden Gegentore gegen Liverpool und Southampton (beide jeweils 4:1) waren die einzigen beiden Schüsse aufs Tor, die die Abwehr um den Ex-Dortmunder Manuel Akanji zugelassen hatte.

City setzt, wie von Guardiola-Teams bekannt, auf ein sehr hohes Pressing und Dominanz mit dem Ball. Anstelle von Außenverteidigern wie Kyle Walker lässt der Spanier mit Riyad Mahrez, Phil Foden oder Jack Grealish auf den Außenbahnen spielen und übt damit permanenten Druck auf den Gegner aus. Ballbesitzwerte von 68 Prozent wie gegen Liverpool sind keine Seltenheit.

Haaland stellt Bayern-Sturm in den Schatten

Dazu kann Guardiola wieder auf Sturm-Urgewalt Erling Haaland zählen. Der Norweger ist nach Leistenproblemen wieder fit und traf am Samstag prompt doppelt. Seine Zahlen in der Champions League sind kaum zu glauben: Der 22-Jährige braucht nur 40 Minuten für einen Treffer, im Achtelfinale schoss er RB Leipzig mit einem historischen Fünferpack im Alleingang aus der Königsklasse.

Zahlen, von denen die Bayern-Stürmer nur träumen können. Choupo-Moting, steht nach 28 Einsätzen bei 17 Toren. Haaland traf in dieser Saison insgesamt 44 Mal und damit häufiger als Leroy Sané (13), Serge Gnabry (12), Sadio Mané (11) und Thomas Müller (7) zusammen, die gemeinsam auf 43 Treffer kommen.

Hoffnung gibt zumindest eine Statistik: Mané erzielte in den letzten drei Duellen im Trikot von Liverpool vier Tore gegen City, darunter ein Doppelpack beim Halbfinal-Erfolg im FA Cup (3:2) vor einem Jahr. Vielleicht platzt ja ausgerechnet beim Topspiel in Manchester beim Neuzugang der Knoten.