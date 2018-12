Manchester United und Trainer Mourinho trennen sich

Manchester United hatte am Sonntag 1:3 gegen Tabellenführer FC Liverpool, Gegner des FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale, verloren und hat als Sechster der Premier League bereits 19 Punkte Rückstand auf die Spitze.

Auf die Frage, wie er die Situation bei Manchester noch retten und reparieren wolle, antwortete Mourinho am Wochenende unwirsch: "Was meinen Sie mit reparieren? Indem ich den Titel gewinne? Natürlich nicht. Das kann ich natürlich nicht reparieren." Ziel sei es, am Ende der Saison unter den ersten Vier zu landen. Bei elf Punkten Rückstand auf Platz vier musste Mourinho aber einräumen: "Das wird nicht leicht."

Mourinho und die Manchester-Stars

Mourinho hatte den Job in Manchester im Sommer 2016 angetreten und noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Neben den bisher durchwachsenen sportlichen Vorstellungen der Englänger in der aktuellen Saison soll es auch zu atmosphärischen Störungen zwischen dem 55-jährigen Portugiesen und einigen Spielern gekommen sein. Der französische Fußballweltmeister Paul Pogba beispielsweise saß gegen Liverpool 90 Minuten nur auf der Bank.