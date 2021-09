Mama liebt Triathlon: Zwischen Training, Kindern und Haushalt

Vom Zuschauen zum Mitmachen

Über die Jahre hat sich Sabrina immer mehr gesteigert, was die Länge der Strecken als auch die Schnelligkeit angeht. Aus der begeisterten Läuferin wurde nach und nach auch eine ebenso begeisterte Schwimmerin und Rennradfahrerin, denn die Triathlon-Sportart hatte sie schon seit langem fasziniert. Früher schaute Sabrina bewundernd zu, jetzt macht sie selber mit: In diesem Jahr startet Sabrina in der BR-Franken-Staffel als Schwimmerin, und nächstes Jahr will sie die Triathlon-Langdistanz beim Challenge Roth alleine durchziehen, also 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen.