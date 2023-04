Major-Legende: Bernhard Langer golft zum 40. Mal beim US Masters

Bernhard Langer wird ab Donnerstag beim US Masters in Augusta aufschlagen - wieder einmal. Zum 40. Mal geht der Golfprofi aus Anhausen im Landkreis Augsburg bei dem Turnier im US-Bundestaat Georgia an den Start. Damit war Langer bei fast der Hälfte aller Austragungen (insgesamt 87) dabei. Die Eintrittskarte dafür sicherte er sich bei seinem ersten Sieg bei den US Masters im Jahr 1985 - neben einem ordentlichen Batzen Geld gewinnt der Erste nämlich am Ende ein lebenslanges Startrecht für das Turnier.

Langer 2020 mit Masters-Bestmarke

Um den Sieg wird Langer, der mit seinen 65 Jahren der älteste Starter ist, nicht mitspielen können. "Die anderen schlagen bis zu 45 Meter weiter als ich, das ist ein großer Nachteil für mich", sagte der ehemalige Weltranglisten erste vor dem Start. Doch abschreiben sollte man Langer nicht. Auf der Champions Tour stellte er im Februar mit seinem 45. Sieg den Rekord von Hale Irwin (USA) ein.

2020 hatte er beim Masters ebenfalls für eine Bestmarke gesorgt: Als ältester Spieler der Turniergeschichte schaffte er den Cut - also die Runde der besten 50 Spieler. Diesen Rekord will er am Wochenende erneut verbessern.

"Mister Consistency" - 47 Jahre Profi-Golf

Langer spielt seit nun fast 50 Jahren professionell Golf - und das seit jeher auf sehr hohem Niveau. Mit harter Arbeit und eiserner Disziplin behält er seine Form und verdiente sich so den Spitznamen "Mister Consistency". Der bayerische Schwabe, der in Deutschland einen Golfboom auslöste, verdiente sich im Kindesalter als Caddie auf dem Golfplatz in der Nachbarschaft sein Taschengeld und lernte so früh viel über den Sport. Mit 17 Jahren gewann Langer sein erstes Profi-Turnier in Refrath bei Köln. Daraufhin startete er seine Profikarriere 1976 als Golflehrer beim Golfclub Augsburg-Bobingen/Burgwalden.

Im walisischen Chepstow holte er 1980 seinen ersten Sieg bei einem großen europäischen Turnier, 1986 setzte sich Langer an die Spitze der Weltrangliste. Seit 2002 ist er Mitglied der "World Golf Hall of Fame".

Alte Bekannte in Augusta: Tiger Woods und Phil Mickelson schlagen auf

Bei der Tour trifft er auf viele bekannte Gesichter, Wegbegleiter und Rivalen seiner langen Karriere. Neben Phil Mickelson (52 Jahre) und José María Olazábal (57) wird auch Golf-Legende Tiger Woods (47) an den Start gehen. Doch die Stars von einst zählen heute eher zum "alten Eisen". Die Favoriten heißen Scottie Scheffler (26), Jon Rahm (28), Jordan Spieth (29) und Rory McIlroy (33).

Ob sich Langer gegen diese Konkurrenz durchsetzen kann, ist zwar fraglich. Doch für Langer hängt an diesen Fragen schon lange nicht mehr sein Glück ab. Schon bei seinem letzten Rekordsieg sagte er auf die Frage nach einer erneuten Rekordjagd: "Wir werden sehen, ob es klappt. Wenn nicht, geht das Leben weiter", sagte er, "egal ob man noch einen Sieg erringt oder nicht, oder ob man einen weiteren Rekord aufstellt oder nicht."