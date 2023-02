Mainz - FC Bayern | 01.02., 20.45 Uhr | Livereportage zum Hören

Für den FC Bayern München steht das erste K.o.-Spiel des Jahres an. Nach drei Unentschieden in Folge ist ein Sieg für Julian Nagelsmann und seine Mannschaft Pflicht, wenn man die Saisonziele erreichen möchte. Aber der FSV Mainz 05 weiß, wie man gegen den FC Bayern gewinnt. Die beiden letzten Heimspiele gegen die Münchner konnten die Mainzer für sich entscheiden.

Für den FC Bayern, die noch gute Chancen haben, in dieser Saison drei Titel zu gewinnen, beginnt mit dem Duell in Mainz die heiße Phase der Saison. 33.000 Fans in der Mewa-Arena und das Team von Coach Bo Svensson werden versuchen, den Favoriten aus dem DFB-Pokals zu schmeißen.

BR24 Sport überträgt die vollen 90 Minuten in der Livereportage zum Hören. Ihre Reporter sind Christina Graf und Marcel Seufert.