Maier warnt: "Es gibt momentan keinen Besseren als Neuer"

Für Maier gibt es keinen Grund, Neuer jetzt nur eine kurzfristige Weiterbeschäftigung anzubieten: "Es gibt momentan keinen Besseren als Neuer auf der Welt, und es wird auch in den nächsten fünf Jahren keinen geben", so der 76-Jährige in einem Interview mit der Abendzeitung. Der Rekordspieler der Bayern orientiert sich bei seiner Einschätzung auch am Beispiel des FCB-Vorstandsmitglieds Oliver Kahn, der erst mit 39 Jahren seine Karriere beendete: "Warum sollte Neuer nicht auch noch fünf Jahre auf Topniveau spielen? Der ist doch fit, der Junge." Für Maier wäre ein Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit keine gute Entscheidung der Münchner. Sollten sie den 34-Jährigen gehen lassen, dann "würden die Bayern das in den nächsten Jahren ganz schön bereuen".

Vertragsverhandlungen mit Neuer stagnieren

Derzeit stagnieren die Vertragsverhandlungen allerdings. Denn Neuer stößt wohl sauer auf, dass Inhalte aus den Gesprächen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das derzeitige Arbeitspapier des Keepers läuft im Sommer 2021 aus, Der Nationalspieler fordert angeblich eine Verlängerung bis 2025 und ein Jahresgehalt von über 20 Millionen Euro.