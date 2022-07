Magull und Popp schießen DFB-Frauen ins EM-Halbfinale

Die deutschen Fußballerinnen haben bei der EM in England das Halbfinale erreicht. Der achtmalige Europameister bezwang Österreich in London-Brentford mit 2:0 und kämpft nun am kommenden Mittwoch um den Einzug ins Endspiel am 31. Juli in Wembley. Lina Magull und Kapitänin Alexandra Popp trafen für den zweimaligen Weltmeister, der erstmals seit dem Olympiasieg 2016 wieder in der Vorschlussrunde eines großen Turniers steht.

Bayern-Spielerin Schüller zurück im Kader

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg begann mit der gleichen Startelf wie beim 2:0-Erfolg gegen Spanien. Bayern-Angreiferin Lea Schüller war nach überstandener Corona-Infektion zurück im Kader, blieb aber vorerst auf der Bank. Für sie stürmte erneut Kapitänin Alexandra Popp. Im Vergleich zum letzten Gruppenspiel gegen Finnland standen die zuletzt angeschlagene Bayern-Offensivspielerin Lina Magull, die ehemalige Münchner Abwehrspielerin Kathrin Hendrich sowie die gelbgesperrten Felicitas Rauch und Lena Oberdorf wieder von Beginn an auf dem Rasen.

Die ÖFB-Elf mit Teamchefin Irene Fuhrmann startete mit acht aktuellen und drei ehemaligen Spielerinnen aus der deutschen Bundesliga.

Trauerflor und Schweigeminute zum Gedenken an Uwe Seeler

Kurz vor dem Spiel gab es noch eine Schweigeminute für Uwe Seeler, den heute verstorbenen Ehrenspielführer der Herren-Nationalmannschaft. Zu diesem Anlass trugen die deutschen Frauen außerdem Trauerflor. Um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, gingen beide Mannschaften vor dem Anpfiff auf die Knie.

Nach dem Anfangsdruck der Deutschen konnten sich die Österreicherinnen zunehmend Platz verschaffen. In der 13. Minute hatten sie die Riesenchance zur Führung durch Georgieva, die im Sechzehner am höchsten stieg und das Leder an den linken Pfosten köpfte.

Münchens Angreiferin Magull erzielt das 1:0

In der 25. Minute das 1:0 wie aus dem Nichts: Bayern-Spielerin Klara Bühl eroberte den Ball linksaußen gegen Österreichs Spielführerin Carina Wenninger, spielte in den Rückraum, wo Popp clever durchließ zu Magull, die flach ins rechte Eck traf. Der erste Schuss aufs Tor von Ex-Bayern-Keeperin Manuela Zinsberger und es stand 1:0 für Deutschland. Das Austria-Team ließ sich von dem Rückstand aber nicht aus der Ruhe bringen, sondern spielte weiter munter nach vorne.

Kurz vor dem Seitenwechsel vergab Svenja Huth die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Sie scheiterte mit ihrem Abschluss an Zinsberger. Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Pfostenknaller: Bühl setzte sich klasse auf der linken Seite durch und passte scharf in den Rückraum, wo die aufgerückte Gwinn angerauscht kam und einen Flachschuss ans linke Aluminium setzte.

Österreich im Aluminium-Pech

Der Außenseiter blieb gefährlich. Ein zu kurzer Abschlag von Torfrau Merle Frohms kam zu Barbara Dunst, die aus rund 30 Metern direkt abzog. Frohms eilte zurück, kam aber nicht ans Leder. Die Latte rettete für sie (53.). Vier Minuten später hatten die Deutschen erneut das Glück auf ihrer Seite: Sarah Puntigam scheiterte mit ihrem Schuss am linken Pfosten (57.).

In der 78. Minute glich Bühl, die beste Spielerin des DFB-Teams, das Duell nach Aluminium-Treffern aus. Ihr Schuss aus rund 20 Metern landete am Querbalken. Wenige Minuten später hatte die 21-Jährige Mittelfeldspielerin vom FCB die Entscheidung auf dem Fuß, als sie alleine auf den Kasten von Zinsberger zulief, aber den Ball links vorbeizog.

Popp sorgt mit ihrem viertem EM-Tor für die Entscheidung

Statt ihr sorgte Popp einmal mehr für die Entscheidung: Die Wolfsburger hielt ihr Bein in einen Abschlag von Zinsberger. Der Ball sprang an der österreichischen Torfrau vorbei ins Netz und es stand 2:0 - Deutschland jubelt und marschiert weiter ohne Gegentor durch diese Fußball-Europameisterschaft.

"Es war gefühlt die ganzen 90 Minuten ein Hin und Her, es war ein sehr intensives Spiel. Es war sehr gut, dass wir das 1:0 gemacht haben. Wir hatten ein bisschen Glück, haben zu viele Chancen zugelassen. Wir sind unheimlich froh und stolz, endlich mal wieder ein Halbfinale erreicht zu haben. Das muss man jetzt einfach genießen, die Stimmung in London ist überragend." Lina Magull

Halbfinale gegen Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande

Die DFB-Auswahl spielt am kommenden Mittwoch in Milton Keynes gegen Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande um den Einzug ins Finale. Diese beiden Teams treffen im letzten Viertelfinal-Spiel am Samstag aufeinander.