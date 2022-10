Magull: "Im Alltag wird man viel öfter erkannt."

Magull: "Es haben sich sehr viele bedankt"

"Im Alltag wird man viel öfter erkannt gerade auch direkt nach der EM, wars auch einfach sein sehr, sehr schönes Gefühl, oft erkannt zu werden und auch die Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen. Es haben sich sehr sehr viele Menschen bedankt, einfach nur, dass wir ihnen so viel Freude bereiten konnten." Jetzt gelte es, "„das in die Bundesliga zu nehmen“, so die Kapitänin des FC Bayern bei „Blickpunkt Sport“.