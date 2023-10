Last-Minute-Treffer: TSV 1860 holt in Münster nur einen Punkt

Der TSV 1860 ist nach dem Unentschieden gegen Preußen Münster nun seit drei Spielen ohne Sieg. "Es fühlt sich wie eine Niederlage an", sagte TSV-Torhüter David Richter, der bei seinem Drittliga-Debüt als Ersatz des angeschlagenen Marco Hiller eine starke Leistung zeigte.

"Mit der Leistung kann man im Großen und Ganzen zufrieden sein. Das Resultat ist schade, wir hatten den Sieg mehr verdient als Preußen Münster. Wenn man so spät ein Tor bekommt nach einem ruhenden Ball, dann ist es schade für den Aufwand, den wir betrieben haben", analysierte Trainer Maurizio Jacobacci bei MagentaSport die Partie.

Torhüter sichern das 0:0 zur Pause

Am 11. Spieltag lieferten sich Preußen Münster und der TSV 1860 München ein enges Spiel. Zwar hatten sich die Gastgeber in der ersten Hälfte mehr vor dem Tor der Münchner gezeigt, doch zur Halbzeit stand es 0:0. Großen Anteil am torlosen Spiel hatten die beiden Schlussmännern David Richter und Max Schulze Niehues. Sie wehrten zahlreiche gute Chancen ab.

Zwarts Treffer reicht nicht zum Sieg

Zu wenig für die Löwen, die den ersten Treffer landen wollten. Die zündende Idee hatte Jesper Verlaat der Joël Zwarts in der 54. Minute auf die Reise schickte. Der 24-Jährige setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und schloss aus 15 Metern eiskalt in die rechte Torecke ab. Anschließend verteidigte das Team von Maurizio Jacobacci stark, sodass der SCP nur noch selten vor das gegnerische Tor kam. Nach einem Standard konnte Simon Scherder in der 87. Minute aber doch noch den Ausgleich erzielen. So endete die Begegnung am Ende mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Während die Gastgeber jetzt mit 16 Punkten auf Platz sechs liegen, sind die Löwen mit zwei Zählern weniger nur 14..