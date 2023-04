Magath: Neuer-Ausfall ist das größte Problem des FC Bayern

Der Ausfall von Manuel Neuer ist der entscheidende Grund für die sportlichen Probleme beim FC Bayern, sagt der ehemalige Bayern-Trainer Felix Magath. "Man will dem guten Sommer jetzt nicht zu nahe treten, aber einen Manuel Neuer kann so ein Spieler nicht ersetzen. Das hat nichts mit seiner Torwartleistung zu tun, das hat einfach mit der Persönlichkeit zu tun", so Magath im Halbzeit-Interview in "Heute im Stadion" auf Bayern 1.

FC Bayern wird trotzdem Meister

Trotz aller Probleme setzt Magath im Meisterschaftskampf auch in dieser Saison auf seinen Ex-Verein und "dass man in der Champions League ausscheidet, gegen eine Mannschaft wie Manchester City, so etwas ist eigentlich normal".

Den Umbruch in der Führung habe der FC Bayern aus Magaths Sicht sehr gut weggesteckt. Vergleiche man die Situation der Münchner mit der bei Manchester United, wo mit Sir Alex Ferguson der entscheidende Mann gegangen ist, hätten es die Münchner gut gemacht. Seit dem Umbruch in Manchester gehöre der Verein nicht mehr ganz zur Spitze der britischen Klubs.

Magath: "Für Schönspielen gibt es keine Punkte"

Kein Mitleid gab es im Bayern1-Interview für Hertha BSC. Man habe sich dort lange die Situation schöngeredet. „Die haben immer erzählt, wie gut sie spielen, wenn man aber auf dem drittletzten Tabellenplatz steht, da kann man noch so schön spielen, man hat halt keinen Erfolg. Für das Schönspielen gibt es keine Punkte, also insofern kann es gut sein, dass die Hertha absteigt und das ganze Jahr schön gespielt hat.“

Nürnberg hat Substanz und hält die Klasse

Beim 1. FC Nürnberg hält Felix Magath die Stimmungslage für schlechter als die Ausgangsposition. Er setzt auf die Erfahrung von Dieter Hecking: "Der 1. FC Nürnberg hat schon so viel Substanz, dass er die Klasse halten kann und halten wird". Er habe zum Club immer noch Kontakt und auch sein Sohn sei Club-Fan, "von daher muss ich mich mit dem Club natürlich immer auseinandersetzen".