Magath in Blickpunkt Sport: Man hat nie gesagt, man kann nicht.

Dass Felix Magath über eigenen Druck spricht, war vor einigen Jahren noch unvorstellbar. Eher sorgte er nach Meinung vieler für selbigen bei seinen Mannschaften. Ob Medizin-Ball Training oder Läufe auf dem extra dafür aufgeschütteten "Mount Magath" in Wolfsburg, Felix Magath ist der Bundesliga als "harter Hund bekannt". Seine Trainingsmethoden brachten ihm den Spitznamen "Quälix" ein. Doch auch Felix Magath hatte in seiner Karriere mit psychischen Problemen zu kämpfen. In Blickpunkt Sport im BR-Fernsehen spricht er offen darüber.

Als Spieler ist er 1984 ausgelaugt, als Franz Beckenbauer ihn in die Nationalmannschaft holt. "Da hab ich mich so unter Druck gefühlt, dass ich meine Leistung, die ich vorher gebracht hab, nicht mehr gebracht habe.", erzählt er in Blickpunkt Sport im BR-Fernsehen. Musik und autogenes Training hätten ihn damals aus dem Tief gebracht. Als Trainer kann er bei Schalke 04 nicht mehr weiter. Er sei am Rande einer Depression gewesen. "Die Zeit bei Schalke 04 hat mich sehr mitgenommen und da habe ich mich lange nicht erholt."

Magath: Es kam nicht infrage, schwach zu sein

Trotzdem übernimmt er nur zwei Wochen später das Traineramt beim VfL Wolfsburg. "Mir war völlig klar, dass ich eigentlich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte bin", sagt Magath rückblickend in Blickpunkt Sport im BR-Fernsehen. Der VfL Wolfsburg habe ihm damals sogar "freigestellt, ob ich sofort anfange, ob ich nach vier Wochen anfange, oder ob ich in der neuen Saison erst anfange." Magath entschied sich, sofort das Amt zu übernehmen. Die Gründe, warum er damals direkt weitergemacht habe, sieht er in seiner Karriere als Spieler. "Man hat nie gesagt, man kann nicht", erklärt der ehemalige Bundesliga-Trainer, der nach eigener Aussage als aktiver Profi "auch mit 39 Grad Fieber" gespielt habe. "Es kam für mich einfach nicht infrage, schwach zu sein. Ich wollte immer Leistung bringen."