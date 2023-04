Magath: Ein Mann wie er könnte den Bayern aktuell helfen

Vor 19 Jahren war Felix Magath der Mann, der die Bayern wieder fit machen sollte - genau das würde den Münchnern nun wohl auch guttun. Nach der Niederlage gegen Mainz wirkte Thomas Tuchel nämlich kraftlos und müde, genau so wie seine Mannschaft zuvor auf dem Platz. Der Coach erklärte ratlos, seine Mannschaft wirke, als hätte sie siebzig Spiele oder mehr in den Knochen.

Bayern wirkt disziplinlos

Der ehemalige Bayern-Trainer Magath geht sogar noch einen Schritt weiter, auf ihn wirkt die Mannschaft "nicht nur müde, sondern sie ist eben auch disziplinlos." Weiter sagt er, es funktioniere ja gar nichts mehr. Die Bilanz unter Tuchel ist ernüchternd für den FC Bayern: In sieben Spielen konnte das Team nur zwei Siege einfahren. Magaths Analyse der Bayern-Krise führt in zu einer klaren Schlussfolgerung: "Dass man einen Mann bräuchte, wie die Person, die jetzt Wolfsburg und die alle gerettet hat." Also einen Mann wie Felix Magath.

Magath lobt die Bayern-Führung

Gleichzeitig relativiert Magath die Krise des FC Bayern aber auch. Das Champions-League-Aus gegen Manchester City ist für ihn beispielsweise eine ganz andere Nummer als das Aus in der vergangenen Saison gegen einen Underdog wie Villarreal. Auch in der Führung des Rekordmeisters sieht er aktuell keine Probleme. Ganz im Gegenteil: Den Abschied von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben "die Bayern bisher sehr gut gemanagt", urteilt Magath und sagt weiter: "Somit ist die Situation insgesamt nicht so tragisch, wie es sich jetzt anfühlt im Moment."

FC Bayern wirkt nicht abgestimmt

Einen Abgang des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn schließt Magath dementsprechend ebenfalls aus: "Ich gehe nicht davon aus, dass sich da in der Führung irgendetwas tut." Dem Lob Magaths für die Führungsebene des FC Bayern widerspricht der Fußballmanager Horst Heldt entschieden. In "Blickpunkt Sport" erklärt er: "Der Trainer, der Manager, der CEO und hin und wieder auch der Präsident: Das sind vier Leute beim FC Bayern, die den Laden führen müssen. Das wirkt momentan nicht abgestimmt."

Die Führungsebene habe für ihn nicht richtig gehandelt: "Ich kann nicht die ganze Zeit nicht präsent sein und auf einmal präsent sein. Das ist unglaubwürdig." In einem sind sich aber sowohl Heldt als auch Magath einig: Sie glauben weiterhin an einen Meistertitel für den FC Bayern, trotz der aktuellen Krise.