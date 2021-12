Männerdomäne Profi-Fußball: Wo sind die Frauen?

DFB geht als schlechtes Beispiel voran

Die bekannteste Frau im deutschen Profi-Fußball war wahrscheinlich lange Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb. Aber auch sie war die einzige Frau in ihrem Fach in der Bundesliga. Das zeigt: Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat ein Frauen-"Problem": Bei der Präsidentschafts-Wahl im März wird es wohl erneut keine Frau an die Spitze des Verbandes schaffen, so wie in den vergangenen 121 Jahren. Für Katja Kraus, ehemaliges Vorstandsmitglied beim Hamburger SV, wäre die DFB-Wahl endlich eine Möglichkeit, auch eine Frau ins Rennen zu schicken.

"Wir sind Sportsleute, ich habe kein Verständnis dafür, dass es nicht um den Wettbewerb der besten Kandidaten mit den besten Ideen für die Zukunftsfähigkeit des Fußballs geht. Dass sie glauben einfach so weiter machen zu können und sich weiterhin gegen Einflüsse von außen zu wehren - das finde ich tatsächlich skandalös." Katja Kraus

Ungleiche Bezahlung

Auch die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist dabei natürlich ein Punkt, der bereits einige Frauen zum Aufhören bewegt hat. Wie Steffi Jones. Die Weltmeisterin und Ex-Nationaltrainerin arbeitet mittlerweile nicht mehr in der Fußballwelt, sondern bei einer IT Firma im Bereich Organisationsentwicklung. Von Gleichberechtigung sei man weit entfernt: "Der DFB hat es sogar in seiner Satzung stehen. Lebt es aber nicht! Es ist beschämend", sagt sie.