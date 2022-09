Maaßen will auf Schalke dauerhaften FCA-Aufschwung einläuten

Trainer Enrico Maaßen von Fußball-Bundesligist FC Augsburg will mit seiner Mannschaft auf dem überraschenden 1:0 gegen Rekordmeister Bayern München vor zwei Wochen aufbauen. "Ein erneuter Erfolg kann richtig für Aufschwung sorgen", sagte der 38-Jährige bei einer Medienrunde vor der Partie beim FC Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/erste Free-TV-Bilder ab 21.45 Uhr in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen). Für die Augsburger wäre ein Erfolg gegen Schalke der dritte Bundesliga-Sieg in Serie.

Euphorie mitnehmen

Maaßen betonte, er wolle "versuchen, die Euphorie mitzunehmen". Gegen den Aufsteiger erwarte er ein "sehr, sehr hitziges Spiel" und forderte von seinen Spielern, dass sie "die Intensität, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben auch da an den Tag legen". Schalke konnte bisher nur ein Spiel für sich entscheiden und liegt aktuell auf Rang 14 in der Tabelle.

Besondere Partie für Maaßen

Er kann vermutlich wieder die Elf der jüngsten 1:0-Erfolge beim SV Werder Bremen und gegen Bayern aufbieten. Für Maaßen ist die Partie auch wegen seines Werdegangs besonders. Schließlich war er in den vergangenen zwei Spielzeiten Trainer von Borussia Dortmund II. Als BVB-Trainer habe er natürlich die Brisanz in Partien gegen Schalke gespürt, "auch wenn es nur ein kleines Derby war". Er wolle aber auch als FCA-Coach gegen Schalke gerne gewinnen.