Maaßen fordert "absolutes Top-Spiel" gegen Frankfurt

Zum Start in die englische Woche empfängt der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Radio-Livereportage auf BR24 Sport) den Champions League Achtelfinalisten Eintracht Frankfurt. Wieder mit von der Partie könnte Stammtorwart Rafal Gikiewicz sein. Der Pole war in den letzten fünf Pflichtspielen aufgrund einer Oberschenkelverletzung zum Zuschauen verdammt gewesen. In diesen fünf Partien blieb der FCA sieglos, holte lediglich zwei Punkte.

Trainer Enrico Maaßen weiß also um die Wichtigkeit seines Torhüters. "Im Moment sieht es gut aus, aber wir müssen Tag für Tag schauen", so Maaßen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Die endgültige Entscheidung über einen Einsatz von Gikiewicz wird aber erst am Freitag fallen.