Lukas Dauser: EM in München das "absoute I-Tüpfelchen"

"Unheimlich cool" EM in München zu turnen

Die nächste Herausforderung erwartet Dauser, der am DTB-Stützpunkt Halle trainiert, jetzt ausgerechnet in der bayerischen Heimat. Der Termin für die European Championships vom 11. bis 21. August in München haben ihm auch einen Strich durch die Hochzeitspläne mit Freundin Viktoria gemacht.

Dennoch ist er begeistert: "Es ist unheimlich cool überhaupt eine Europameisterschaft im eigenen Land zu turnen," schwärmt Dauser. Und wenn es dazu in der Stadt ist "wo man aufgewachsen ist, dann ist das unbeschreiblich." Für den 28-Jährigen "das absolute I-Tüpfelchen."

Nach olympischem Silber wäre eine Medaille in München ein weiteres Highlight in seiner Karriere. Das nächste große Ziel findet dann 2024 in Paris statt. "Da will ich nochmal bei den Olympischen Spielen mit dabei sein."