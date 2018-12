Luitz verpasst Podest im Riesenslalom knapp

Zan Kranjec ist der Gewinner des Riesenslaloms von Saalbach-Hinterglemm. Nach Rang vier im ersten Durchgang profitierte der 26-Jährige von Patzern der Konkurrenz und fuhr zu seinem ersten Weltcupsieg. Zweiter wurde der Schweizer Loic Meillard vor dem Franzosen Mathieu Faivre.

Luitz auf Platz vier

Stefan Luitz bestätigte seine aufsteigende Form. Zwei Tage nach seinem fünften Platz im Parallel-Riesenslalom von Alta Badia fehlten dem 26-Jährigen am Mittwoch als Vierter nur 0,08 Sekunden auf das Podest und landete sogar noch vor Marcel Hirscher. Der Österreicher wurde Siebter.

"Es war ein brutaler Kampf. Ich wäre auch mit einem sechsten Platz zufrieden gewesen. Es war ein cooler Tag." Stefan Luitz

Alexander Schmid schied hingegen auf der anspruchsvollen Strecke nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf aus. Fritz Dopfer qualifizierte sich für den Endlauf nicht - ihm fehlten nur fünf Hundertstel Sekunden auf den 30. Platz. "Das war ein bitterer Ausfall", sagte Schmid im BR-Fernsehen: "Der Hang oben hängt oben weit rechts. Ich habe im Kopf gehabt, dass ich da auf dem Außenski fahren muss. Das habe ich aber nicht geschafft. Ich war dann doch etwas überrascht."

Saalbach Sölden-Ersatz

Das Rennen in Saalbach-Hinterglemm war für Sölden in den Kalender gerutscht. Der taditionelle Saisonauftakt Ende Oktober in Sölden war in diesem Jahr ausgefallen.