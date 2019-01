Luitz verliert Weltcupsieg und zieht vor den Sportgerichtshof

Der 26-jährige Luitz hatte dem Ski-Weltverband im Dezember mitgeteilt, dass er eine nachträgliche Disqualifikation für den Riesenslalom in Beaver Creek wegen der "Sauerstoff-Affäre" nicht akzeptiere. Seitdem hatten Luitz und Deutscher Skiverband (DSV) auf eine Entscheidung des Weltskiverbands (FIS) gewartet. Die Anti-Doping-Kommission der FIS gab nun am Donnerstag (10.01.18) bekannt, dass nach einer Anhörung entschieden wurde, Luitz wegen der unerlaubten Inhalation von Sauerstoff am 2. Dezember beim Riesenslalom von Beaver Creek nachträglich zu disqualifizieren.

Damit verliert Luitz seine 100 Punkte für den Sieg und wird in der Startliste des Riesenslaloms von Adelboden am Samstag nach hinten rutschen. Um letzteres noch zu verhindern, hat der 26-Jährige einen Antrag auf einstweilige Aussetzung der Disqualifikation vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gestellt, wie seine Anwältin Anne Jakob bestätigte. Ein genereller Einspruch vor dem CAS muss bis zum 31. Januar erfolgen.