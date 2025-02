Luisa Neubauer: "Wie gelingt mehr Nachhaltigkeit im Sport?"

Neubauer und ihr Hobby Skifahren: "So nachhaltig, wie es sein kann"

"Ich bin Skilehrerin geworden, um mir das Skifahren zu finanzieren", erzählt die Klimaaktivistin Neubauer. "So lange ich denken kann, stehe ich immer nur am Hang." Den alpinen Skisport habe sie immer als "etwas wahnsinnig Magisches" empfunden. So weit so gut. Doch im Laufe der Jahre kamen auch ihr Zweifel: Verschandelte Täler, immer mehr Gondeln, immer breitere Straßen und Parkplätze - konnte sie das noch mit ihrem Klimagewissen vereinbaren?

"Ich habe mich gefragt, ob ich das noch möchte aus Klimagründen", räumt sie ein. Um dann zu dem Schluss zu kommen: So wie sie es macht - mit dem Zug in die Berge zu fahren, bei Freunden zu übernachten -, "das ist schon irgendwie so nachhaltig, wie es sein kann. Trotzdem ist man irgendwie Teil von einer total problematischen 'Tourismusindustrie'.

Skisport - das erste Opfer des Klimawandels?

Skisport und Klimaschutz - das passt nicht unbedingt gut zusammen, so jedenfalls die landläufige Meinung. Host Felix Neureuther eilt Neubauer aber zur Hilfe, indem er sagt: "Der Skisport ist ja nicht schuld am Klimawandel."

"Der Skisport ist nicht schuld am Klimawandel. Der Skisport ist das erste Opfer vom Klimawandel!" Luisa Neubauer

Das sieht Neubauer genauso. Sie sieht den Skisport als Opfer des Klimawandels. "Letztes Jahr stand ich irgendwo am Hang und habe geheult, weil da gegenüber die Gletscher weggeschmolzen sind." Der Wintersport gerate da als erstes unter die Räder. Ihre Prognose lautet, dass es kleinere Skigebiete wegen des Schneemangels so in Zukunft nicht mehr geben wird.

Wunsch nach Nachhaltigkeit im Kleinen wie im Großen

Eine Form des Skisports zu finden, die nachhaltig sein kann, damit müsste sich jeder "ernsthaft und aufrichtig beschäftigen", findet Neubauer. Und ein nachhaltiger Umgang mit unserer Natur wäre natürlich im Kleinen wie im Großen wünschenswert. Felix Neureuther findet, dass bereits nachhaltige Entwicklungen im Skisport stattgefunden haben und stattfinden: "Es passiert schon wahnsinnig viel, auch in den Gebieten. Was die Energiegewinnung, die Liftanlagen oder die Beschneiung betrifft. Das sehe ich schon sehr positiv."

Unbedingt freiwillig ist das freilich nicht passiert. "Warum ist denn die Industrie dahinter? Wegen eines Wahnsinnsdrucks, weil man politisch und öffentlich unglaublich viel Lärm machen musste, damit das passiert", argumentiert Luisa Neubauer. Auf das Wohlwollen der Nachhaltigkeitsmanager von irgendwelchen Skiregionen, würde sie jedenfalls nicht vertrauen wollen.

Neubauer: Ausrichter der Olympischen Spiele sollen sich anpassen

Ein gutes Beispiel war immerhin die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm, findet Neureuther: "mit Recycling, auch öffentlicher Nahverkehr und sämtlichen Dingen. Die haben das wirklich richtig toll gemacht".

Trotzdem sei die Nachhaltigkeit nicht so groß, wie sie sein sollte, mahnt Neubauer. Sie fordert auch, dass sich die Ausrichter der Olympischen Spiele der "Gegenwart der Wirklichkeit anpassen". Vielleicht ja auch künftig einmal wieder in Deutschland? Neureuther wäre ein großer Fan davon.