Luft nach oben: Nagelsmanns erstes Jahr beim FC Bayern

Zweite Saisonhälfte lässt Glanz etwas verblassen

Dass der Fokus aufs Sportliche in all dem Wirrwarr etwas abhanden kam, ist verständlich, darf aber bei so einem Klub eigentlich nicht passieren. So verblasste der Glanz der zehnten Meisterschaft in Folge etwas in der zweiten Saisonhälfte, als man mit schwachen Auftritten in der Bundesliga (Bochum, Mainz), aber auch durch das Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Villarreal nicht das auf den Platz brachte, wozu der Kader im Stande hätte sein müssen.

"Was die Mentalität angeht, dann ist es schon so, dass wir das nicht immer auf den Platz bekommen", redete Kimmich Tacheles. Und Nagelsmann weiß, dass sein Führungsspieler Recht hat und dass er in Zukunft mehr liefern muss. Dabei ist er auch vom Geschick seines Sportvorstands Hasan Salihamidzic abhängig, die passenden neuen Spieler an die Säbener Straße zu holen. Zum Feiern bleibt Nagelsmann deshalb keine Zeit. Noch auf dem Rathausbalkon ist er in Gedanken schon wieder im Büro. Denn: Die Schale zu heben, ist keine große Sache beim FC Bayern.