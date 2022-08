Lückenkemper gewinnt sensationell 100-Meter-Finale

Die Ungewissheit von Gina Lückenkemper dauerte nur wenige Augenblicke, dann leuchtete ihr Name auf der Anzeigetafel als erster auf - und das Münchner Olympiastadion glich einem Tollhaus. "Ich bin euch so unfassbar dankbar", freute sich die 25-Jährige nach dem packenden Rennen.

"In diesem Hexenkessel heute zu stehen, hat mich unfassbar motiviert" Gina Lückenkemper

Lückenkemper fügte sich beim Straucheln nach dem Zieleinlauf eine blutende Wunde am linken Knie zu, doch das war schnell vergessen. Jetzt flossen Tränen des Glücks bei der EM-Zweiten von 2018, die 25-Jährige sank überwältigt auf die Knie und ließ ihren Gefühlen freien Lauf.

Lückenkemper ist die neue Europameisterin über die 100 Meter. Die 25-Jährige war vier Jahre nach ihrer Silbermedaille von Berlin am Dienstagabend in 10,99 Sekunden nach Foto-Finish die schnellste Leichtathletin im Münchner Olympiastadion. Ebenfalls mit 10,99 Sekunden landete die Schweizer Hallenweltmeisterin Mujinga Kambundji auf Rang zwei. Dritte wurde die Britin Neita Daryll, die nur eine Hundertstelsekunde langsamer war.

"Ich werde noch ein bisschen brauchen, um das alles zu verarbeiten", sagte Lückenkemper im ARD-Interview.

Pinto und Haase verpassen Finale

Rebecca Haase (Wetzlar) verpasste dagegen das Finale. "Das tut richtig weh. Ich bin unfassbar enttäuscht", so die 29-Jährige im ARD-Interview. Am Wochenende will sie es in der Staffel besser machen. Dort ist sie wie Sprintkollegin Tatjana Pinto (Wattenscheid) über die 4x100 Meter am Start. Pinto zog trotz Aus eine positive Bilanz aus dem Halbfinale. "Ich bin schmerzfrei und es hat Spaß gemacht."

In der Staffel über 4 x 100 Meter zählen die drei deutschen Leichtathletinnen zusammen mit Alexandra Burghardt nach WM-Bronze zum Abschluss der European Championships am Sonntag zu den Mitfavoritinnen.