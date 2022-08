Lückenkemper feiert Gold - auch Bamberg hat Anteil am Erfolg

"Ich habe mich schon gefühlt wie ein kleiner Rockstar", sagte sie bereits vor der Siegerehrung in ähnlicher Gänsehaut-Atmosphäre. Im Münchner Olympiapark stand sie am Mittwoch bei der Medaillenübergabe erneut im Rampenlicht. "Ich weiß es selber noch gar nicht in Worte zu fassen", sagte sie im ARD-Interview nach der Siegerehrung. "Es ist der absolute Wahnsinn gewesen, jetzt gerade. Es ist so schön, wie viele Leute jetzt auch hier noch mal zu dieser Siegerehrung gekommen sind."

Lückenkemper: "Im Stadion war es genial"

Lückenkemper hatte am Dienstagabend vor 40.000 Zuschauern im Münchner Olympiastadion Sportgeschichte geschrieben und ist immer noch begeistert von der Stimmung die sie dort erlebte. "Das Stadion hat getobt, das hat gebebt. Ich konnte fühlen, dass die da waren, um mich zu supporten", schwärmte Deutschlands schnellste 100-Meter-Sprinterin. "Dass hat mich auch so ein Stück weit beflügelt."

Lückenkemper trainiert zeitweise in Bamberg

Unter Startrainer Lance Brauman, der ihr bei einem "Pep Talk" am Vorabend die Zweifel am Finalstart nahm und sie auf den Goldkurs brachte, hat Lückenkemper in der USA eine gute Entwicklung genommen.

Aber auch das fränkische Bamberg "hat einen ganz großen Anteil", erzählt die 25-Jährige. "Weil ich ja in der Zeit, wenn ich in Deutschland bin, tatsächlich in Bamberg trainiere und dort mein ganzes Training absolviere". Allerdings: "Ich glaube, dass das ganz viele Bamberger gar nicht wissen, aber wahrscheinlich wissen sie es jetzt."