Lucas Hernández verlässt das Stadion auf Krücken

Sein FC Bayern München hatte gerade 3:2 (1:1) bei Olympiakos Piräus gewonnen. Er hätte also sehr glücklich sein können am Dienstagabend. Doch Manuel Neuer ist Fußball-Torwart. Und als solcher schaute er eher genervt drein, als er kurz nach der Partie bei Sky sagte: "Wir müssen jetzt immer auch drei Tore schießen, damit wir die Spiele gewinnen. Das ist ärgerlich, dass wir wieder zwei Gegentore kassiert haben."

Dieser erste Eindruck der Enttäuschung täuschte verfestigte sich. Nach dem am Ende zittrigen Auftritt in Griechenland war der Münchner Bayern-Tross unzufrieden. "Wir haben uns wieder schwer getan", sagte Neuer "Wir müssen wieder zu Bayern-like hinkommen, mit der Selbstverständlichkeit in unserem Spiel."