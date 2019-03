Lucas Hernández - Bayern setzt auf den Faktor Geschwindigkeit

In einem Spiel der ersten spanischen Liga im vergangenen Jahr laufen Hernández und Madrid in einen Konter von Deportivo de La Coruña. Linksaußen Borja Valle stürmt allein dem Madrid-Tor entgegen, Hernández startet fast von der Mittellinie hinterher. Er tritt an, beschleunigt, kurz vor dem Strafraum spitzelt er den Ball vom Fuß des einschussbereiten Valle. Die Geschwindigkeitsmessung der spanischen Liga-Statistiker zeigt 34 Stundenkilometer. In der Fußball-Bundesliga reiht sich Hernández damit locker in den Top 15 ein.

Niko Kovac und der Faktor Geschwindigkeit

FC-Bayern-Trainer Niko Kovac hatte schon zu Beginn seiner Amtszeit unterstrichen, welcher Faktor für ihn wichtig ist: "Früher hieß es, die Großen fressen die Kleinen. Heute heißt es: Die Schnellen fressen die Langsamen. Der Trend geht eindeutig in Richtung Spieler, die die Fähigkeiten eines Sprinters mit denen eines Jongleurs kombinieren", dozierte Kovac in einem FAZ-Interview.

Logisch, dass der Faktor Geschwindigkeit vor allem in der Offensive gefragt ist. Aber im modernen Fußball, in dem unabhängig vom eingesetzten Spielsystem alle elf Spieler offensiv und defensiv gefordert sind, kann sich kein Spitzenklub Aussetzer auf einzelnen Positionen erlauben. Die Bayern erleben es in dieser Saison schmerzhaft auf der linken Außenbahn: Franck Ribéry, Freigeist und ein Jahrzehnt lang Bayerns Tempodribbler Nummer eins, hat seinen Antritt früherer Jahre verloren. Ribéry kann einfach nicht mehr die Glanzpunkte früherer Jahre setzen.

Setzt man in Bayerns Defensive an, wird die Idee hinter der Hernández-Verpflichtung noch klarer. Jérôme Boateng und David Alaba können einigermaßen schnell sein. Aber nur wenn sie fit sind. Und gerade Boateng ist - natürlich auch durch zahlreiche Verletzungspausen bedingt - weit entfernt von Klasse und Geschwindigkeit des Weltmeisterjahres 2014. Mats Hummels erarbeitete sich seinen Ausnahmestatus als Weltklasse-Innenverteidiger vor allem durch Antizipation und Spielverständnis. Die fehlende Sprint-Geschwindigkeit war stets ein Manko.

Der FC Bayern und die schnellste Abwehr der Liga?

In der laufenden Saison setzte Niko Kovac bereits ein erstes Zeichen, indem er Niklas Süle zum neuen Chef der Bayern-Abwehrkette beförderte, Boateng und Hummels duellieren sich seitdem um den zweiten Platz in der Innenverteidigung. Süle ist - trotz seiner 1,95 Meter Größe und fast 100 Kilogramm - ein Sprinter wie Hernández. In seiner letzten Bundesligasaison für Hoffenheim lag er auf Platz 14 des Bundesliga-Geschwindigkeitsrankings - mit 34,79 Stundenkilometern.

Was Süle im Vergleich zu Hernández noch fehlt: diese Geschwindigkeit auch bei schnellen Vorstößen zu nutzen. Wie gut Hernández offensiv sein kann, musste im Oktober des vergangenen Jahres schmerzhaft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erleben. In der Nations League beackerte der französische Fußball-Weltmeister die linke Seite, schaltete sich immer wieder offensiv ein und bediente nach 62 Minuten punktgenau Antoine Griezmann im Strafraum. Der köpfte zum Ausgleich ein und leitete die deutsche 1:2-Niederlage ein.