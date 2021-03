Lothar Matthäus wird 60 - der verkannte Weltfußballer

Ehrenspielführer und deutscher Rekordspieler

Im März 2000 war nach einem 4:1 im Europapokal gegen Real Madrid Schluss mit der Bayern-Karriere, bei den New York Metro Stars in den USA ließ er bis September noch seine Karriere ausklingen. Mehr als sportliche Schlagzeilen blieben seine mitunter unfreiwillig komischen Interviews in englischer Sprache in Erinnerung.