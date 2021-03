LIVE am 20.03.2021

vor 31 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Lothar Matthäus: Einsatz in Manhattan

Am Sonntag feiert Lothar Matthäus seinen 60. Geburtstag. Der deutsche Rekordnationalspieler beendete seine Laufbahn vor 20 Jahren in New York. Ein TV-Team hat ihn damals begleitet.