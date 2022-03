Long-Covid: Eitberger kämpft noch mit Spätfolgen

Mitte Dezember wurde Eitberger positiv auf Corona getestet. Danach kehrte sie zwar kurz in den Weltcup zurück, merkte aber schnell, dass sie noch nicht fit war. Nach Stürzen beim Weltcup in Sigulda musste sie die Saison dann vorzeitig beenden. "Da hab ich kapiert, dass ich noch gar nicht fit war und viel zu früh nach der Corona-Infektion wieder trainiert habe", erklärte Eitberger. Auch die Olympischen Spiele verpasste die Wahl-Augsburgerin.

Training statt Weltcup-Wettkampf oder Kinderwagenrunde

Bis heute klingen die Langzeitfolgen der Coronaerkrankung nicht ab. Die 31-Jährige berichtet von körperlicher Schwäche, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnislücken. An guten Tagen schaffe sie inzwischen immerhin wieder das Training auf der Eisbahn, "ohne dass ich mich eine Woche lang davon erholen muss", sagte Eitberger der Süddeutschen Zeitung. An schlechten Tagen reiche die Kraft aber gerade einmal für eine Kinderwagenrunde.

Eitberger sucht psychologische Hilfe und appelliert an die Verbände

Das technische Know-how sei immer ihre Stärke gewesen, ergänzt Eitberger, "jetzt kriege ich das Puzzle nicht mehr zusammen". Sie will nun erstmals psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, um wieder Vertrauen in ihren Körper zu finden.

An die Sportverbände appellierte Eitberger, von langwierigen Covid-Folgen betroffene Athletinnen und Athleten nicht sich selbst zu überlassen. Es brauche Angebote, Fürsorge und mehr Verständnis.