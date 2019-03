Löws Oranje-Puzzle: Wie knackt man die Niederlande?

Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim 1:1 gegen Serbien eher durchwachsen ins Länderspieljahr gestartet ist, haben sich die Niederlande schon einmal warm geschossen. 4:0 gewann die Oranje-Elf am Donnerstagabend (21.03.2019) zum Auftakt der Europameisterschafts-Qualifikation gegen Weißrussland. Joachim Löw und seine Umbruchs-Kicker treffen am Sonntag (20.45 Uhr, live auf B5 aktuell) auf einen Gegner, der nicht nur bei den Wettanbietern als Favorit in die Partie geht.

"Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir gegen die Holländer nicht der Favorit", sagt Oliver Bierhoff, der Sportdirektor der Nationalmannschaft, vor dem 43. Länderspiel beider Teams. Zumal Bundestrainer Joachim Löw ja in einer Phase des Umbruchs beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ohnehin erst einmal die richtige Balance zwischen Routiniers und hoffnungsvollen Spielern der Zukunft finden muss.

Die Defensivreihe: Dreier- oder Viererkette?

In allen Mannschaftsteilen steht Löw ein Personal-Puzzle, das anspruchsvollste sicherlich in der Abwehr. Weil sich der Leipziger Lukas Klostermann gegen Serbien verletzt hat, muss Löw die Abwehrreihe umbauen. Der Münchner Niklas Süle, der vermeintliche Abwehrchef der nächsten Jahre, ist gesetzt. Neben ihm dürfte Antonio Rüdiger auflaufen. Aber dann? Dreier- oder Viererkette? Erst einmal die Defensive stärken oder mit Hurra-Fußball nach vorne stürmen?

Im vergangenen Oktober war das DFB-Team in Amsterdam noch 0:3 untergegangen. Noch nie hatte eine deutsche Mannschaft so hoch gegen die Niederlande verloren. Es ist wahrscheinlich, dass Löw deshalb die sichere Variante wählt. Eine Dreierkette mit Süle, Rüdiger und dem Gladbacher Matthias Ginter, auf den Außenbahnen Thilo Kehrer (Paris) und Nico Schulz (Hoffenheim) - so könnte eine Hintermannschaft aussehen, die erst einmal die "Null" halten will. Im Tor mit Manuel Neuer, der beim 0:3 das erste Gegentor verschuldet hatte.

Mittelfeld: Wagt Löw den Umbruch ohne Kroos?

Obwohl Löw mit dem Münchner Joshua Kimmich einen der aufstrebendsten Rechtsverteidiger der Welt im Kader hat, wird er diesen wohl tendenziell weiter im Mittelfeld auflaufen lassen. Aber wen noch? Die gegen Serbien starken Leon Goretzka und Ilkay Gündogan oder setzt Löw doch auf Routine und den 2014er-Weltmeister Toni Kroos, der trotz einer durchwachsenen Saison bei Real Madrid und eines "hohen" Alters von 29 Jahren noch nicht der Ausmusterung zum Opfer gefallen ist?

Angriff: Gnabry - ein möglicher Werner-Ersatz?

Löws Startelf beim EM-Quali-Auftakt in Amsterdam könnte ein erster Fingerzeig sein, wie radikal er den Weg des Umbruchs geht. Auch Serge Gnabry vom FC Bayern München ist nach seiner Erkältung eine weitere Löw-Option. Der könnte allerdings auch in die Sturmspitze rücken und den gegen Serbien schwachen Timo Werner (Leipzig) ersetzen. Unantastbar scheinen lediglich der Dortmunder Marco Reus und Leroy Sané von Manchester City.

Niederländer Stevens versteht Löws "Radikalismus" nicht

Einen ersten kleinen Giftpfeil vor dem Duell der WM-Finalisten von 1974 verschoss Schalke-Trainer Huub Stevens. Der Niederländer, der als Retter nach Gelsenkirchen zurückgekehrt ist, kann die aktuelle Löw-Linie nicht nachvollziehen. "In meinen Augen ist das ein unnötiger Radikalismus", sagte Stevens zur Ausbootung der Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Dass sich zwischen zwei Fußballgenerationen mal eine Lücke ergebe, sei "eigentlich ganz normal", da müsse man "einen kühlen Kopf bewahren." In den Niederländen waren Nationalspieler wie Arjen Robben oder Wesley Snejder noch mit 33 Jahren aktiv, weil "die anderen eben noch zu jung waren".