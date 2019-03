Löws "neue Zeitrechnung" beginnt mit einem 1:1 gegen Serbien

Torhüter Manuel Neuer war anfangs als einziger Rio-Weltmeister auf dem Platz und Lukas Klostermann begann die Partie als 101. Debütant des Bundestrainers. Der Leipziger verteidigte in einer Viererkette überraschend mit dem neuen Abwehrchef Niklas Süle, Jonathan Tah und seinem Klubkollegen Marcel Halstenberg.

"Es war schade, dass wir so früh in Rückstand geraten sind. Man hat gemerkt, dass die Automatismen in der ersten Halbzeit nicht so funktioniert haben." Bundestrainer Joachim Löw

Mutlos nach dem 0:1-Rückstand

Löws Youngster begannen durchaus mit viel Mut. Allerdings ließen sie sich durch den 0:1-Rückstand erst einmal den Zahn ziehen. Luka Jovic hatte dabei keine Mühe, weil die Hintermannschaft eine Ecke durchrutschen ließ und danach bereits herausgeeilt war. Erst nach rund einer halben Stunde zeigte das neu formierte Nationalteam wieder etwas mehr Mumm. Nur das Bein von Keeper Marco Dmitrovic verhinderte den Ausgleichstreffer (37.) durch Timo Werner. Allerdings hatten Serbien auch noch das 2:0 auf dem Schlappen, Adem Liajic verlor aber vor Manuel Neuer die Nerven und zielte (42.) über das Gehäuse. Trotz aller Bemühungen musste sich Löws Truppe beim Gang in die Halbzeitpause ein gellendes Pfeifkonzert anhören.

"In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft ein sehr gutes Signal ausgesendet. Am Ende fehlte die Konsequenz im Abschluss. Mit der Mentalität der Mannschaft und dem Druck in der zweiten Halbzeit war ich zufrieden." Bundestrainer Joachim Löw

Reus bringt Schwung, Goretzka den Ausgleichstreffer

Zu Beginn der zweiten Halbzeit (46.) ging Marc-André ter Stegen ging für Neuer ins Tor. Marco Reus ersetzte für Kai Havertz und brachte etwas mehr Schwung. Allerdings tat sich die Mannschaft weiterhin sehr schwer gegen die clever verteidigenden Gäste. Dazu kam die unglücklich agierende Offensive der DFB-Auswahl: eine flache Klostermann-Flanke (55.) und ein zu zentraler Schuss von Reus (59.) nach einem eigentlich tollem Dribbling. Nachdem Leon Goretzka Julian Brand ersetzte (56.) kam die deutsche Mannschaft besser ins Spiel. Und der Eingewechselte belohnte diesen Einsatz durch seinen Ausgleichstreffer. Der Münchener ließ seinen Gegenspieler am Strafraumrand noch aussteigen und knallte die Kugel (69.) ins linke Eck. Wie befreit kombinierten die Deutschen auf einmal wirklich gut. Sané (73.) vergab aus kurzer Distanz, einen weiteren Versuch (77.) fing Dmitrovic ab. Jetzt wirkte nicht nur der Premier-League-Spieler wie aufgedreht. Der am Ende durchaus verdiente Siegtreffer blieb jedoch verwehrt. Ein unglückliches Ende seiner eigentlich geglückten Premiere erlebte Klostermann, der sich bei einer Rettungsaktion (89.) verletzte. Für ein vollkommen unnötiges derbes Foul sah der Serbe Milan Pavkov (90. +3) in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Sané verließ daraufhin sofort das Feld, er wurde glücklicherweise aber nicht verletzt. "Mit meinem Sprunggelenk ist alles okay, es war nicht so schlimm wie es aussah", sagte er nach dem Abpfiff.

Dankes-Choreografie für die drei Ausgebooteten

Mit einer großen Choreographie hatte sich der Fanclub der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Spiel bei den sportlich ausgemusterten Weltmeistern Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller bedankt. Unter dem Wort "Danke" listeten die Anhänger die früheren Rückennummern der drei Spieler des FC Bayern München auf: 5, 13 und 17. Boateng band ein Foto der Aktion auf seiner Twitter-Seite ein und bedankte sich für die Choreografie. Löw hatte Müller, Hummels und Boateng vor zwei Wochen mitgeteilt, dass er für die EM-Qualifikation und die EM 2020 ohne sie plane.