Löws letztes Turnier: Was macht er mit Müller und Hummels?

Kommt die Kehrtwende zum Abschied? Auf der Pressekonferenz legte sich der Bundestrainer vorerst noch nicht fest. Ob er die früheren Weltmeister Thomas Müller und Jérôme Boateng vom FC Bayern München und Mats Hummels von Borussia Dortmund für die Europameisterschaft zurückholen wird, ließ er offen. Eine endgültige Entscheidung soll erst kurz vor der EM fallen: "Vor einem Turnier hinterfrage ich immer alles noch mal. Das machen wir jetzt auch - im Mai", sagte Löw.

Löw: "Umbruch 2019 war absolut richtig"

Auch wenn der Bundestrainer noch einmal bestätigte, dass "der Umbruch, den wir 2019 eingeleitet haben, absolut richtig war" spricht vieles dafür, dass Löw zumindest die formstarken Weltmeister Müller und Hummels zurückholt. "BR24 Sport" weiß von einem Telefonat zwischen Löw und Hummels Ende des vergangenen Jahres. Der "kicker" vermeldete jetzt sogar, dass eine Rückkehr bereits beschlossene Sache sei.

Unterbrechung des Umbruchs?

Tatsächlich zeigte sich Löw vor der Presse verbal sehr vieldeutig, als er sagte: "Ich habe weder die Tür auf- noch zugemacht". Den Umbruch will er zwar nicht abbrechen, aber man müsse überlegen, diesen zu "unterbrechen", auch bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie. Und dies geht er nun an. Er frage sich vor einem Turnier wie der EM: "Was braucht die Mannschaft jetzt noch?" Im Sinne des "bestmöglichen Erfolgs" würde es deshalb durchaus Sinn ergeben, Müller und Hummels zumindest für das Turnier zu nominieren und so einen versöhnlichen Abschluss hinzulegen, bei dem die Nationalmannschaft sicherlich auch sportlich enorm von der Qualität und Erfahrung der Weltmeister profitieren würde.