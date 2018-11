Löws bitterer Abschluss eines schaurigen Fußballjahres

Nations-League-Abstieg "kein Weltuntergang"

Lange hatte sich der Bundestrainer mit der Entscheidung, ob er überhaupt weitermachen will, Zeit gelassen. Erst nach Wochen eingehender Analyse verkündete er seinen Verbleib. Und auch seine Reformbemühungen erforderten bei der Fußballwelt anfangs einige Geduld. Zwar kamen nach und nach immer mehr junge Spieler zum Einsatz – aber erst, als der nächste Tiefpunkt in Reichweite rückte: der Abstieg aus der Nations League. Den bezeichnete Löw aber dann trotz aller Verärgerung nicht "als Weltuntergang".

Anreiz durch nächstes EM-Turnier

Was bleibt, ist die Herausforderung der Umgestaltung für nächste große Turnier: die EM-Endrunde in zwei Jahren. Für Löw ist das durchaus ein großer Anreiz: Schließlich hat er einen EM-Titel noch nie geholt. Bei drei Turnieren als Bundestrainer hat er ihn 2008 (Finale), 2012 (Halbfinale) und 2016 (Halbfinale) jeweils knapp verfehlt. Am 2. Dezember werden in Dublin die Qualifikationsgruppen ausgelost. Von März bis November 2019 werden in zehn Gruppen mit jeweils fünf oder sechs Teams 20 EM-Teilnehmer ermittelt. Die Teilnahme an diesem Turnier zu sichern, ist also die nächste Aufgabe für Löw und seine Spieler. Allerdings droht dabei nach dem 2:2 gegen die Niederlande ein schlechter Lostopf. Es könnte für den Weltmeistercoach des Jahres 2014 also doch ungemütlich weitergehen.

Langzeitprojekt WM 2022 in Katar

Falls es doch gut geht, bleibt ihm noch ein Langzeitprojekt: die nächste Weltmeisterschaft in vier Jahren im Wüstenstaat Katar. Nach den Endrunden 2006 in Deutschland (Platz drei als Assistent von Jürgen Klinsmann), 2010 in Südafrika (Platz 3), 2014 in Brasilien (Titelgewinn) und dem Flop in Russland wäre es sein fünftes WM-Turnier als DFB-Coach.