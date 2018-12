Löwencoach Bierofka hat noch eine "Riesen-Vision"

"Eigentlich ist das alles ein bisserl anders gekommen, als ich es geplant hatte. Bei mir ist das alles sehr viel schneller gegangen, als ich mir gedacht hatte", erklärt Bierofka. Anstatt erst die Ausbildung zum Fußballehrer zu absolvieren, wurde er bei den Löwen gleich ins kalte Wasser geworfen und bei den Profis auf die Bank gesetzt. Deshalb absolviert er seine Aufgaben als Trainingsleiter parallel zum Studium: "Das alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht immer einfach", sagt der 39-Jährige über die Mehrfachbelastung. "Da gibt es Fächer wie Psychologie und Physiologie, da kann man sich nicht herleiten, das muss man einfach lernen." Einen Vorteil gibt es allerdings auch: "Ich darf als Drittligatrainer das Praktikum bei mir machen, die anderen müssen zu Bundesligisten fahren", so Bierofka. "Eine Dokumentation darüber muss ich aber trotzdem schreiben", das findet er witzig.

Kämpfernatur als Schüler, Trainer und Spieler

Trotzdem sei die Mehrfachbelastung "manchmal schon von meiner Energie so, dass ich an die Grenze komme", sagt der 39-Jährige. Aber "ich habe gelernt, zu kämpfen und das werde ich auch weiter tun", versichert der Sechziger: "Ich mach das so gut, wie es geht, mit allem, was ich kann".

Die Kämpfernatur zieht sich wie ein roter Faden durch seine Karriere. Bereits als Spieler arbeitete sich Bierofka nach schweren Verletzungen zurück. Insgesamt 19 Operationen musste er über sich ergehen lassen, einmal war er vier Monate am Stück im Krankenhaus. 539 Tage dauerte die längste Unterbrechung in seiner aktiven Zeit: Nach einer Operation wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs hatten sich multiresistente Keime in den Knochen eingeschlichen. Allein deshalb musste er zwölfmal operiert werden und es wurde ein Ersatzknochen eingesetzt. "Da war es wirklich so, das wusste ich nicht, wie es weiter geht", erzählt Bierofka. "Aber dann habe ich einfach gemerkt, du musst jetzt kämpfen, du musst jetzt dran glauben und ich habe es dann auch wieder zurückgeschafft, auch in den Profifußball".

"Riesen-Vision" mit der Mannschaft

"Dieser Glaube trägt mich auch jetzt, weil ich weiß, wenn man für etwas kämpft, dann kann man auch sein Ziel erreichen", ergänzt der Löwencoach: "Ich habe noch eine Riesen-Vision mit der Mannschaft". Details verrät er allerdings nicht. Auch deshalb wird es aber spannend bleiben, seinen Weg weiter zu verfolgen.