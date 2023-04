Löwen-Verteidiger Morgalla weckt Interesse großer Klubs

Es lief die 54. Spielminute, Wiesbaden spielt einen langen Ball rechts auf den Flügel raus, der quirlige ehemalige Bayern-Jugendspieler Benedict Hollerbach nimmt ihn gut mit und zieht mit Schwung aufs Tor der Löwen. Wenn da nicht das Bein eines 18-Jährigen Blondschopfs dazwischen gewesen wäre, wäre Hollerbach alleine vor dem Tor aufgekreuzt. Eine wichtige Klärungstat, um die Münchner weiterhin im Spiel zu halten.

Leandro Morgalla, dieser 18-Jährige Verteidiger, dreht sich sofort nach der Aktion um und lässt seine Mitspieler entschieden wissen, dass er unzufrieden ist mit der Verteidigungsleistung des Teams. So durchwachsen die Leistung der Löwen in der Saison war umso bemerkenswerter war die Leistung von Leandro Morgalla.

Der Youngster stand, sofern er fit war, in seiner ersten vollen Profisaison bislang immer in der Startelf. Notendurchschnitt im kicker: 2,77 – Platz acht im Gesamtranking der 3. Liga und notenbester Spieler der Sechziger.

Bescheiden und bodenständig

Trotzdem gibt sich der in der Haching- und Löwenjugend ausgebildete Blondschopf in Interviews bescheiden und bodenständig. Der große Hype ist ihm nicht so recht: "Ich glaube, dass es in meinem Alter ganz wichtig ist, dass man klar in der Birne bleibt und sich nicht ablenken lässt (…) manchmal klingt das nämlich so, als hätte ich alles schon erreicht“, sagte er im Kicker.

Morgalla wird ein geschicktes Zweikampfverhalten und eine gute Gier und Galligkeit im Spiel gegen den Ball attestiert. Passend, dass er in Gesprächen Sergio Ramos als sein Vorbild nennt. Weniger Tattoos aber, meinte er im Kicker. Mit seinen Leistungen hat er längst die Aufmerksamkeit einiger Bundes- und Zweitligisten auf sich gezogen.

In den Fußstapfen von Weigl und den Bender-Zwillingen

Damit ist er nicht alleine. Die Löwen haben schon einige Spieler entwickelt, die dann in höheren Ligen durchstarteten. Da wäre etwa Julian Weigl, heute bei Borussia Mönchengladbach, der 2019 für rund zwei Millionen Euro zum BVB wechselte und sich dort zum Nationalspieler entwickelte. Oder die Bender-Zwillinge Sven und Lars, etablierte Bundesligaspieler und mit Deutschland auch bei den Olympischen Spielen 2016 vertreten.

Morgalla könnte sich also in eine Reihe von namhaften Löwen-Exporten einreihen, auch wenn er aktuell sagt: "Ich sehe meine Zukunft bei 1860 München“. Immer wieder betont er, es gäbe noch viel zu lernen und er habe in München die richtigen Bedingungen, um sich weiter zu entwickeln.

In dieser Saison geht es für den Abwehrmann mit den Münchnern um nicht mehr viel. Doch bleibt er den Sechzigern erhalten, könnte er ein Erfolgsgarant für die Zukunft sein.