Löwen unter Druck: Michael Köllner steht vor Endspiel

Der Druck ist immens beim TSV 1860 München. Cheftrainer Michael Köllner sitzt am Samstag noch auf der Trainerbank. Noch. Ausdrücklich vorerst nur für das wegweisende Spiel gegen Zwickau. Was danach passiert, ist offen.

Köllner glaubt fest an seine Zukunft als Trainer beim TSV 1860 München. "Mir sind natürlich die Mechanismen im Fußball bekannt. Fakt ist, dass unsere letzten Spiele nicht gut waren und wir aus unterschiedlichen Gründen nicht gepunktet haben", räumte Köllner vor seinem Endspiel in der 3. Liga gegen den abstiegsbedrohten FSV Zwickau am Samstag (ab 14.00 Uhr im BR-Livecenter) ein.

Köllner: "Persönliche Gespräche das Entscheidende"

"Für mich war wichtig, was in den persönlichen Gesprächen vermittelt worden ist, sowohl mit Herrn (Hasan) Ismaik am Sonntag als auch im Trainingslager mit unserem Präsidenten Robert Reisinger. Das ist für mich das Entscheidende", sagte der 53-Jährige am Freitag weiter. Zuletzt hatte ihm Investor Ismaik ausdrücklich Rückhalt gegeben.