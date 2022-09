Löwen-Höhenflug: "Die Aktie 1860 München ist heiß"

Pfeifer sieht noch viel Luft nach oben

Allerdings dämpft Pfeifer auch die Euphorie: Bei den Löwen neigt man ja gerne dazu, zu schnell zu viel zu wollen. "Unsere Aufgabe ist es, den Spielbetrieb bestmöglich zu finanzieren", sagt Pfeifer sachlich. Denn natürlich sind auch die Ausgaben gestiegen und der Finanzchef sucht nach weiteren Möglichkeiten, die Erträge zu steigern.

Neuer Name fürs Grünwalder Stadion?

Potential sieht er vor allem im Stadion an der Grünwalder Straß und den "einzigartigen Fans". Aber der Verein habe auch festgestellt, dass er trotz der hervorragenden Ausgangslage "nicht 100 Prozent effizient" arbeite. Bei den Heimspielen fehlen ihm noch Erlösquellen, mit den Namensrechten am Stadion und dem Catering, "dass komplett an 1860 München vorbegeht", nennt er beispielhaft zwei.