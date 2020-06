Löwen-Geschäftsführer Gorenzel fordert finanziellen "Wumms"

Verhandlungen mit den Spielern stocken

Aber genau da liegt das Problem. So lange der Etat für die kommende Saison nicht feststeht und freigegeben ist, stocken die Verhandlungen mit den Spielern. Efkan Bekiroglu sei bereits abgesprungen, sagte Gorenzel. Trotzdem versucht er, irgendwie weiter zu machen. "Ich gehe ehrlich und authentisch mit der Mannschaft um, spreche mit den Spielern und telefoniere viel mit Beratern", schildert der sportliche Leiter seine Vorgehensweise und ergänzt: "Ich habe klar kommuniziert, wo und wie wir stehen."

Sportlich aber voll auf Zug - Spitzenspiel live am Samstag

Ähnlich empfindet es Cheftrainer Michael Köllner. Trotz der widrigen Umstände beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern – komplizierte Anreise unter der Woche, einen Tag weniger Pause als der Gegner – habe sein Team "fußballerisch das Spiel angenommen und ein Feuerwerk abgebrannt". Nun folgt für die Löwen ein Spitzenspiel gegen die Würzburger Kickers, in dem sie durch einen Sieg in die Aufstiegsränge gelangen können. BR24 Sport überträgt die Partie am Samstag ab 14.00 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream.