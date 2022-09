Löwen-Coach Köllner und die 1860-Erfolgsformel

Die Kunst, außergewöhnliche Spieler zu finden

Köllner wird noch konkreter: "Wir haben außergewöhnliche Menschen verpflichtet die wir versuchen, zu außergewöhnlichen Spielern zu machen." Die Teamchemie muss also stimmen bei den Löwen, nach innen und auch im Auftreten nach außen.

Doch wie lockt man solche "Außergewöhnlichen" nach München? Den einen Grund gibt es nicht, dass weiß auch Köllner. Es ist die Mischung, die derzeit den TSV 1860 München ausmacht. Der attraktive Standort München, "dazu kommt, welche Story wir momentan schreiben".

"Sechzig ist ein geiler Verein"

Und aus Spielersicht natürlich das Trainercredo: Die Spieler haben erstens Erfolg. Daneben gibt er ihnen aber auch und vor allem die Zeit, sich zu entwickeln. "Der Spieler merkt, er ist im Mittelpunkt dieses Prozesses, nicht am Rand", erklärt Köllner.

Und schließlich der wichtigste Erfolgsfaktor: "Sechzig München ist ein richtig geiler Verein. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen." So redet einer, der nach fast drei Jahren an der Grünwalder Straße ein Löwe durch und durch ist - und sich den Aufstieg in dieser Saison nicht nehmen lassen will.