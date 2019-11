Löwen-Beben: Trainer Bierofka wirft beim TSV 1860 München hin

Bierofka, ein Maulwurf und kein "Plan B"?

Bierofka vermisste zuletzt angeblich die Rückendeckung des Vereins. Zudem hatte ein Bericht des Kicker für Unruhe bei den Giesingern gesorgt. Das Sportmagazin warf Bierofka vor, keinen "Plan B" bei aggressiv-pressenden Gegnern zu haben. Auch soll es Unzufriedenheit in der Löwen-Kabine geben. Wie diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, ob es einen "Maulwurf" beim TSV 1860 München gibt? Unklar.

Der Ex-Trainer selbst wirkte in seinen Worten am Wochenende deutlich angefressen: "Da muss man sich schon überlegen, wie es weitergeht", sagte er, bevor er in seine zweitägige Auszeit entschwand: "Lange schaue ich mir das nicht mehr an – das weiß ich."

Die Vereinsverantwortlichen waren Bierofka nur eingeschränkt zur Seite gesprungen. "Ich habe vollstes Verständnis für den Trainer, wenn er sich über Kritik ärgert. Aber Kritik gehört im Profifußball und in unserer Situation dazu", wurde beispielsweise Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel von der Abendzeitung zitiert.