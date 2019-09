Löw will DFB-Team zur Titelreife trimmen

Der Bundestrainer verbreitete beim Training genau die Aufbruchsstimmung, die seine Auswahl im nächsten Sommer zurück an die Spitze tragen soll. Diese Ambitionen bestätigte auch Kapitän Manuel Neuer: "Der EM-Titel ist für uns alle ein großer Traum".

"Nächster harter Prüfstein im Prozess": die Niederlande

Auf dem Weg dorthin kommt dem schwierigen EM-Qualifikationsspiel am Freitag (6.9.2019, 20.45 Uhr, live in B5 aktuell) in Hamburg gegen den Erzrivalen Niederlande eine ganz besondere Bedeutung zu. "Das ist der nächste harte Prüfstein", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und sprach abermals von einem "Prozess" des Zusammenwachsens der neu formierten Mannschaft.

Werner mit enormen Selbstbewusstsein

Sein Personal für den großen Wurf hat Löw ein Dreivierteljahr vor der EM im Groben beisammen. "Der erweiterte Kreis steht, ganz klar", sagte er. Die Achse bilden Neuer im Tor, der neue Abwehrchef Niklas Süle, Joshua Kimmich und Toni Kroos im Mittelfeld, der Dreiersturm um Sergé Gnabry, Marco Reus und den aktuell verletzten Leroy Sané. Nach dessen Ausfall sieht Timo Werner seine Chancen auf einen Stammplatz gestiegen: "Durch die unglückliche Situation, dass Leroy verletzt ist, ist vorne ein Platz frei geworden". Diesen möchte er nutzen, um "die Leistungen aus dem Verein auch hier in der Nationalmannschaft zu zeigen", sagte der Torjäger von RB Leipzig und ergänzte: "Dass ich das kann, traue ich mir zu".

Obwohl er selbst keinen Zusammenhang zwischen dem gewachsenen Selbstbewusstsein und seiner Vertragsverlängerung sieht, wirkt der Nationalstürmer seit seiner Vertragsunterschrift in Leipzig (bis 2023) auf dem Platz wie von einer Last befreit. Die Einstellung des gesamten Teams scheint auf jeden Fall zu stimmen, betonte der Sportdirektor. Drei Tage nach der Partie gegen die Niederlande muss die Mannschaft das auch in Nordirland (9.9.2019, 20.45 Uhr, live in B5 aktuell) beim Tabellenführer der Quali-Gruppe C beweisen.