Löw: Vorfreude auf "Alles-oder-Nichts-Spiel" gegen England

Um das "Alles-oder-Nichts-Spiel" gegen die Engländer in London zu gewinnen, muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft "alles in die Waagschale werfen". Joachim Löw erhofft sich von seinem Team, dass es trotz der Brisanz "ruhig und cool" bleibt und "sich nicht aus dem Konzept bringen" lässt.

Löw freut sich auf die Partie im geschichtsträchtigen Wembley-Stadion. Nur "zwei Sekunden" dachte er bislang daran, dass das bevorstehende EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) sein letztes Spiel als Bundestrainer sein könnte. Seinen Kopf beherrschen positive Gedanken und Gefühle: "Für solche Spiele ist man Trainer", stellte der 61-Jährige nach der Anreise nach London fest.

Motiviert bis in die Haarspitzen

Löw will sein Team mit großem Selbstbewusstsein auf den Rasen schicken. Den Mannschaftssitzungen in den letzten Tagen folgen wenige Stunden vor dem Spiel nochmal Einzelgespräche. Darin möchte der Coach seine Kicker an ihre Stärken erinnern - "an das, was sie zu leisten im Stande sind". Löw weiß: "Neben einer guten Mannschaftsleistung entscheiden individuelle Dinge."

Eines würde er sich aber gerne ersparen: Ein Elfmeterschießen. Trainieren ließ er es trotzdem. Den Countdown für den England-Kracher hatte Löw mit seiner schwarzen Trillerpfeife noch in Herzogenaurach eingeleitet. Das akustische Signal könnte ein historischer Pfiff gewesen sein, da es womöglich sein letztes Training mit den Spielern um Kapitän Manuel Neuer eröffnet hatte. Doch abdanken in Wembley gegen England, das will der 61-Jährige partout nicht. Sein 198. Länderspiel als DFB-Chefcoach in Englands Fußball-Kultstätte soll nicht Endpunkt, sondern nur ein erster Zwischenstopp auf der kleinen Europatour sein.

Gündogan angschlagen, Rüdiger und Gosens erkältet

Ob ihm gegen die Mannschaft von Gareth Southgate alle Spieler zur Verfügung stehen, ist noch offen. Die Schädelprellung bei Ilkay Gündogan sei laut Löw "nicht ganz ohne". Zudem waren die Abwehrspieler Antonio Rüdiger und Robin Gosens ein bisschen erkältet. Die endgültige Entscheidung über ihren Einsatz werden die Verantwortlichen erst am Dienstag treffen.

Eine Abkehr vom Spielsystem mit Dreierkette und drei Angreifern plant Löw nicht. Allerdings ließ er seinen Schlachtplan gegen die Three Lions streng geheim einstudieren. Deutschland gegen England, "das elektrisiert und fesselt". Aus der Mannschaft erreichen ihn positive Signale: "Ich spüre, wir sind bis in die Haarspitzen motiviert."

Extra-Motivation für Musiala

Für den 18-jährigen Jamal Musiala vom FC Bayern München ist die Partie eine ganz Besondere. Im März hatte der Bundestrainer dem jungen Mann die Perspektiven im DFB-Team aufgezeigt, Musiala hat sich danach für die deutsche und gegen die englische Nationalelf entschieden. "Er weiß schon, dass seine Entscheidung weittragend war, aber er hat sie von Herzen getroffen", so Löw. Im Spaß meinte er: "Wenn Musiala reinkommt und er schießt nicht das entscheidende Tor, dann schicken wir ihn nach England zurück."

Großer Respekt vor England

"England kann seit 2018 gegen jede Mannschaft gewinnen. Sind defensiv sehr stabil und haben vorne Geschwindigkeit", warnte der Bundestrainer vor dem Gegner. Gleichzeitig sagte er aber auch, dass sein Team damit umgehen und die Southgate-Elf kontrollieren könne.

Die stets vor und während Turnieren groß denkenden Engländer trumpften allerdings bislang mit ihrer High-Speed-Offensive um den noch torlosen Starstürmer Harry Kane auch nicht wie ein kommender Europameister auf. Aber sie haben in engen Spielen gegen Kroatien (1:0), Schottland (0:0) und Tschechien (1:0) kein Tor hinnehmen müssen. "England hat sehr gut verteidigt, aber sie haben auch nur zwei Tore erzielt", resümierte Neuer beim Blick auf den Gegner im Achtelfinale.

Die DFB-Elf hat zwar sechs erzielt, aber auch schon fünf kassiert. Deshalb forderte Neuer: "Wir müssen eine stabile Defensive auf dem Platz bringen."