Löw überrascht mit Startelfgarantie für Gnabry

Personell beklagte Löw vor der Partie in Hamburg gegen die Niederlande (Freitag, 6.9.2019, 20.45 Uhr, live in B5 aktuell) nur einen Ausfall. Goretzka muss wegen muskulärer Probleme passen. Eigentlich hätte der Münchner den verletzten Leroy Sané vertreten sollen. Nun sollen auf dieser Position Julian Brandt oder Timo Werner in die Presche springen.

"Gnabry spielt immer"

Einen Bayern-Spieler adelte der Coach mit einer besonderen Auszeichnung: "Gnabry spielt immer". Pikanterweise entsprach die Wortwahl des Bundestrainers dabei dem Spruch von Louis van Gaal, der als Trainer des Rekordmeister einst gesagt hatte: "Thomas Müller spielt immer!" Genau den hatte Löw für den nach dem WM-Debakel eingeleiteten Umbruch aussortiert.

Neuer und Kimmich ebenfalls gesetzt

Im Tor, das bestätigte der Coach erneut, wird Kapitän Manuel Neuer stehen. Ob er davor mit Dreier- oder Viererkette spielen wird, ließ er hingegen offen. Die Variante mit Abwehrchef Niklas Süle, Matthias Ginter und Jonathan Tah gilt aber als sehr wahrscheinlich. Auf den Außen dürften Lukas Klostermann und Nico Schulz agieren. Im Mittelfeld gehört neben Toni Kroos Joshua Kimmich vom FC Bayern zu den unumstrittenen Stammspielern.

"Der Weg ist gut"

Löw, der "viele Gespräche in kleinen Gruppen" geführt hat, betonte: "Es sind noch einige Hürden zu nehmen, alle haben Verbesserungsbedarf". Aber seine zentrale Botschaft lautet: "Der Weg ist gut". Das kann sein Team gegen die starke Elftal um den Ausnahmeverteidiger Virgil van Dijk nun bewiesen.