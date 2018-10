Löw trotz Niederlage kein Coach auf Bewährung

Nächste Länderspiele im November - Löw "nicht auf Abruf"

Feststeht: Löw wird die bekannten Probleme nicht über Nacht in den Griff bekommen. Aber anscheinend setzt er jetzt den Hebel an den richtigen Stellen an. Wie viele weitere Rückschläge ihm die DFB-Bosse und auch die Fans bei diesem Prozess zugestehen, wird sich zeigen. Im November stehen die nächsten Partien an: ein Freundschaftsspiel in Leipzig gegen Russland und die möglicherweise entscheidende Begegnung gegen den drohenden Abstieg in der Nations League in Gelsenkirchen gegen die Niederlande. Aber auch dafür hat Bierhoff die passende Antwort. Auf die Frage: "Ist Löw ein Bundestrainer auf Bewährung" lautet seine knappe aber eindeutige Aussage: "Nein!"