Löw sieht keinen Anlass für Rückkehr der Ex-Weltmeister

Löw hatte das Trio im März 2019 aussortiert, nach dem desolaten 0:6 in Spanien war die Diskussion über ein Comeback zumindest von Müller oder Hummels wieder aufgeflammt. "Ein Trainer ist immer der Allererste, der am Ende für den Erfolg in die Verantwortung gezogen wird", sagte Löw. "Ich habe immer gesagt, wenn wir im nächsten Jahr - das ist die allerwichtigste Aufgabe - sehen, okay, diese Mannschaft braucht noch dies oder jenes, um erfolgreich zu sein, dann werden wir das tun."

Es seien nicht nur rein sportliche Dinge zu erwägen. "Wie sieht die Energie der Mannschaft aus?", sagte Löw. Er werde "im Sinne des Erfolgs alles Erdenkliche" tun, um den Erfolg zu sichern. Im Moment könne er nicht sagen, wie sich die Situation vor den nächsten Länderspielen im März darstelle.

Überzeugt von der "roten Linie"

"Wenn man vom Spanienspiel absieht, ist die junge Mannschaft auf einem guten Weg", sagte Löw und betonte: "Wir folgen unserer roten Linie und sind überzeugt, dass die zum Erfolg führen wird." Dass es Rückschläge geben würde, war ihm klar. Für ihn war aber "2019 ein gutes Jahr. Wir haben gesehen, dass sich die Mannschaft entwickelt".

"Diese Wut brodelt immer noch in mir"

Bei Gedanken an das 0:6 und einige andere Vorkommnisse brodelt es bei Löw aber immer noch. "Wir waren wahnsinnig enttäuscht über das Spiel. Diese Wut brodelt immer noch in mir", sagte Löw zu seiner Stimmungslage nach dem Spiel gegen Spanien. Genauso verärgert ist er darüber, dass nach der Partie Dinge, die intern besprochen worden sind, nach außen transportiert wurden. "Ich persönlich wünsche mir Geschlossenheit", sagte er. Der Bundestrainer wehrte sich besonders gegen den Vorwurf, er sei abgetaucht: "Das stimmt nicht", lautete die klare Ansage. Stattdessen betonte er: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich auch stelle." Mit dem Verband sei er aber jetzt im Reinen: "Wir haben uns ausgesprochen und damit ist die Sache für mich erledigt", lautet sein Fazit.