Löw setzt trotz sportlicher Krise auf die Bayern-Stars

Der Bundestrainer hat für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Frankreich sieben Spieler vom in der Bundesliga auf Platz sechs durchgereichten FC Bayern in seinen Kader berufen. Ein Problem sieht er darin nicht, "weil ich die Erfahrung habe, dass die Spieler bei uns immer Leistung gezeigt haben. Ich weiß, welche Qualitäten diese Spieler haben." Löw kündigte aber Gespräche mit den Bayernstars an, um mehr über die Hintergründe der Formschwäche zu erfahren.

Goretzka aus der "Wohlfühloase DFB" verletzt abgereist

Für Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Niklas Süle, Thomas Müller und Joshua Kimmich setzt Löw ganz auf den Faktor "Wohlfühloase DFB". Er betonte: "Ein Tapetenwechsel ist gut in so einer Phase. Wir haben genug Zeit, um die Spieler wieder aufzubauen." Ein FCB-Akteur war allerdings kurzfristig nicht angereist: Leon Goretzka plagen muskuläre Probleme. Er bleib für eine medizinische Untersuchung in München.

WM-Wiedergutmachung in der Nations League geplant

Die Nationalmannschaft bereitet sich in Berlin auf die anstehenden brisanten Spiele in der Nations League am Samstag in den Niederlanden und drei Tage später in Paris vor. "Es sind auf jeden Fall zwei wichtige Spiele für uns", betonte der DFB-Chefcoach, der Teil zwei der WM-Wiedergutmachung angehen will.

Löw vertraut auf Niko Kovac

Nach etwas Aufbauarbeit und den Länderspielen wird auch Niko Kovac seine Akteure wieder zu Erfolgen führen, meint Joachim Löw Auch für die Zeit danach ist der Bundestrainer zuversichtlich. Dem Münchner Coach traut er definitiv den Kurswechsel zu. "Niko Kovac ist ein Trainer, der Erfahrung hat auch im internationalen Bereich. Der weiß schon auch, wo er den Hebel jetzt ansetzen muss", sagte Löw.