Löw schließt Hummels-Comeback in der DFB-Elf vorerst aus

Nach der schweren Verletzung von Süle war über eine Rückkehr des Anfang März von Löw aussortierten Innenverteidigers Hummels spekuliert worden. Süle wird nach seinem Kreuzbandriss bis weit ins EM-Jahr 2020 aussetzen müssen.

Löw will "Pläne nicht über den Haufen werfen"

Trotz dem prominenten Ausfall sei ein Einsatz des nach Dortmund gewechselten Weltmeisters für den Coach "im Moment kein Thema". Ganz geschlossen ist die Tür für den 30 Jahre alten Innenverteidiger von Borussia Dortmund zwar noch nicht. Schließlich sei es im Fußball "schwer, endgültige Prognosen abzugeben. Keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird". Am Ende stünde "der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle", sagte der Bundestrainer. Er werde seine Pläne "nicht über den Haufen" werfen, weil jemand verletzt sei. Noch habe er Optionen für die Zukunft: "Wir haben schon noch ein paar Spieler, und ich hoffe natürlich, dass ein paar zurückkommen".

"Junge Abwehrspieler sollen sich entwickeln können"

Zuletzt hatten sich auch Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) verletzt, so dass der junge Freiburger Robin Koch zu seinem Länderspiel-Debüt gekommen war. "Wir haben ja schon ein paar andere junge und gute Abwehrspieler, die sich, denke ich, in den nächsten Monaten noch entwickeln können", erklärte Löw.