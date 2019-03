Serbien als Testgegner für die Niederlande und die neue Zeit

"Alles ist ausgerichtet auf die Partie am Sonntag gegen Holland. Die Woche steht in diesem Zeichen", sagte der Bundestrainer in Wolfsburg vor der Partie gegen Serbien (20.45 Uhr). Beim Neubeginn will er der stark verjüngten Mannschaft "dauerhaft Vertrauen schenken, auch im Fall von Rückschlägen". Eine souveräne Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 ist aber das eindeutig formulierte Ziel: "Wir wollen uns nicht irgendwie durchwursteln", sagte der Coach. Des weiteren fordert er von seinen Spielern "mehr Dynamik, Tempo und Zielstrebigkeit".

Süle, Rüdiger und Ginter als "Stabilisatoren für die neue Abwehr"

Wer genau spielen werde, da lässt sich der Bundestrainer noch nicht in die Karten schauen. Dabei verwies er darauf, dass nach seiner verspäteten Anreise wegen seiner Zahnoperation noch zahlreiche Gespräche ausstehen. Wahrscheinlich wird er gegen Serbien keine weiteren großen Experimente wagen. Niklas Süle ist künftig wie schon bei Rekordmeister Bayern München der unumstrittene Abwehrchef, neben ihm werden beim Härtetest für das EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande am Sonntag (20.45 Uhr) Antonio Rüdiger und Matthias Ginter verteidigen. "Diese drei können die Stabilisatoren der neuen Defensive sein", bestätigte Löw.

Gnabry erst gegen Holland bereit

Von den Weltmeistern des Jahres 2014 sind jetzt noch drei Aktive dabei: Manuel Neuer im Tor, wo aber auch Marc-Andre ter Stegen seine Chance bekommen könnte, Ginter in der Dreierkette und Toni Kroos im zentralen Mittelfeld. Serge Gnabry wird wegen einer Erkältung erst für das zweite Spiel zur Verfügung stehen. Die Neulinge Lukas Klostermann (RB Leipzig), Maximilian Eggestein (Werder Bremen) und Niklas Stark (Hertha BSC) werden zunächst auf der Bank erwartet.

"Mit ganz anderer Spielweise Ergebnisse liefern"

Löw selbst sieht sich dem gestiegenen Druck als Bundestrainer gewachsen. "Sie können mir glauben, dass ich verstehe, mit Druck umzugehen", sagte der 59-Jährige. Er wisse, dass sein Team jetzt "eine ganz andere Spielweise und natürlich auch Ergebnisse" in der Qualifikation für die EM 2020 brauche. Und bei der EM müsse er "liefern": Dass man als Nationaltrainer von Ergebnissen abhängig sei, "ist klar", erklärte der Trainer und sagte: "Die Ansprüche an mich selbst und die Mannschaft sind immer schon eminent hoch gewesen".