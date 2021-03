Löw nominiert Kader für WM-Qualifikation - Musiala dabei

Shootingstar Jamal Musiala (18) vom deutschen Rekordmeister Bayern München und Toptalent Florian Wirtz (17) von Bayer Leverkusen wurden erstmals berufen, das hatte Löw bereits vor einigen Tagen verkündet. Mit Blick auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) sei es "gut, dass ich sie mal ein paar Tage bei uns sehe, wie sie sich in unserem Kreis zeigen, das ist vielleicht ein guter Fingerzeig in Richtung Turnier", sagte Löw. Der 18-Jährige Musiala hatte sich gegen die englische Nationalmannschaft entschieden, für deren U21 er zuletzt gespielt hatte.

Müller weiter in der Warteschleife

Die von Löw vor zwei Jahren ausgemusterten Rio-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng befinden sich hingegen weiter in der Warteschleife. Das Trio kenne die Abläufe im DFB-Team gut, meinte der Bundestrainer, und ließe sich für die EM notfalls auch kurzfristig problemlos integrieren. Deshalb habe eine endgültige Entscheidung über eine Rückholaktion Zeit bis zur Nominierung des Turnier-Kaders im Mai.

Jetzt geht es für Löw und sein Team um einen guten Start in die WM-Qualifikation. Nach dem 0:6-Debakel in Spanien will die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Blick auf die EM Aufbruchsstimmung erzeugen. "Wenn wir im Turnier etwas bewegen wollen, müssen wir in diesen drei Spielen die Basis legen", sagte Löw. Gegen Island (25.3.) und Nordmazedonien (31.3.) tritt die DFB-Elf in Duisburg an, zwischendurch steht in Bukarest das Duell mit Rumänien (28.3.) an.

"Wir müssen schauen, dass wir die Kurve bekommen." Bundestrainer Joachim Löw

England-Legionäre dabei

Dem England-Quintett um Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno drohte zwischenzeitlich wegen der Corona-Bestimmungen nach der Einreise nach Deutschland die Quarantäne. Dann wäre ein Einsatz in den Partien der WM-Qualifikation gegen Island am 25. März und Nordmazedonien am 31. März in Duisburg nicht möglich gewesen. Nach einer Genehmigung durch das Gesundheitsamt Duisburg kann Löw aber nun auf die England-Legionäre zurückgreifen.